بچوں کے تحفظ پر پارلیمانی کاکس کا اجلاس،اصلاحات پر زور

  • اسلام آباد
بچوں کے تحفظ پر پارلیمانی کاکس کا اجلاس،اصلاحات پر زور

ڈاکٹر نکہت کی زیرصدارت اجلاس میں ’’گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ‘‘ پر رپورٹ پیش

اسلام آباد (اے پی پی) پارلیمانی کاکس برائے بچوں کے حقوق (پی سی سی آر) کی کنوینر اور پارلیمانی سیکرٹری برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈاکٹر نکہت شکیل کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں اصلاحات پر زور دیا گیا۔ اجلاس کا مقصد پاکستان بھر میں بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے بڑھتے ہوئے واقعات سے نمٹنا، بچوں کے خلاف تشدد، بدسلوکی اور استحصال کے رجحانات اور ان مقدمات میں موجودہ سزا کی شرح کا جائزہ لینا تھا۔

ڈاکٹر نکہت شکیل خان نے کہا پاکستان کے ہر بچے کیلئے محفوظ اور پرورش پانے والا ماحول بنانا قانون سازوں کی اجتماعی ذمہ داری، اس کیلئے انصاف کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کی فوری ضرورت ہے۔ ایس ایس ڈی او کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سید کوثر عباس نے ایک جامع رپورٹ پیش کی جس میں خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور اسلام آباد میں سزا کے اعداد و شمار فراہم کیے گئے۔ ایس ایس ڈی او کی ڈائریکٹر پروگرامز مریم جواد اور ریسرچ ایسوسی ایٹ یسریٰ خرم بٹ نے اسلام آباد کے سکولوں کی ترقیاتی تحقیق ’’گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ‘‘ پر ایک معیاری رپورٹ پیش کی۔ 

سرگودھا

کھلے مین ہولز کورکرنیکا حکم

شہر سے مویشیوں کے انخلائکی ہدایت

فائرنگ کے واقعات ،2افراد زخمی

محنت کش کی بیوی ،2بیٹے اغوا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر