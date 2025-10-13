صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

او پی ایف اور یونائیٹڈ انشورنس کمپنی میں تعاون کا معاہدہ

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن اوریونائیٹڈ انشورنس کمپنی پاکستان میں تاریخی معاہدہ طے پاگیا۔

اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے منیجنگ ڈائریکٹر محمد افضال بھٹی کی لگن، عزم، قیادت، ویژن اور رہنمائی میں ایک مشن کا آغاز کیا گیا جس کا مقصد جامع انشورنس پروگرام ڈیزائن کرنا ہے جو خاص طور پر ہمارے اوورسیز پاکستانیوں اور ان کے خاندانوں کی منفرد ضروریات سے مطابق ہو۔ یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان کے سی او میاں محمد اکرم شاہد ایک معروف اورانشورنس سیکٹر میں متحرک قوت کے طور پر جانے جا تے ہیں۔

