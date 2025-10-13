صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جے یو آئی حلقہ پی پی 19کا اجلاس بلدیاتی الیکشن پر مشاورت

  • اسلام آباد
جے یو آئی حلقہ پی پی 19کا اجلاس بلدیاتی الیکشن پر مشاورت

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) جمعیت علمائے اسلام حلقہ پی پی 19(میٹرو پولیٹن راولپنڈی) کا اجلاس حافظ ضیااللہ کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں ارشد عباسی مہمانِ خصوصی تھے۔

 اجلاس میں مولانا ظہیر احمد، مولانا اسحاق، مفتی ابرار عباسی، مولانا عبداللہ ٹکروی، مفتی مقصود، قاری مظہر، مولانا شمس الحق، مولانا عالم بنوری، قاری خالد درانی، مولانا لیاقت شاہ، قاری کبیر، مفتی حامد شاہ اور مولانا محمود الرحمن و دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں حلقہ پی پی 19کی تمام یونین کونسلوں کے الیکشن لڑنے والے امیدوار اپنے نام 10نومبر تک حلقہ کے سیکرٹری جنرل مولانا ظہیر احمد کے پاس جمع کرائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کھلے مین ہولز کورکرنیکا حکم

شہر سے مویشیوں کے انخلائکی ہدایت

فائرنگ کے واقعات ،2افراد زخمی

محنت کش کی بیوی ،2بیٹے اغوا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر