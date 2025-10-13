جے یو آئی حلقہ پی پی 19کا اجلاس بلدیاتی الیکشن پر مشاورت
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) جمعیت علمائے اسلام حلقہ پی پی 19(میٹرو پولیٹن راولپنڈی) کا اجلاس حافظ ضیااللہ کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں ارشد عباسی مہمانِ خصوصی تھے۔
اجلاس میں مولانا ظہیر احمد، مولانا اسحاق، مفتی ابرار عباسی، مولانا عبداللہ ٹکروی، مفتی مقصود، قاری مظہر، مولانا شمس الحق، مولانا عالم بنوری، قاری خالد درانی، مولانا لیاقت شاہ، قاری کبیر، مفتی حامد شاہ اور مولانا محمود الرحمن و دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں حلقہ پی پی 19کی تمام یونین کونسلوں کے الیکشن لڑنے والے امیدوار اپنے نام 10نومبر تک حلقہ کے سیکرٹری جنرل مولانا ظہیر احمد کے پاس جمع کرائیں۔