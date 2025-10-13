صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد پولیس کے 201کانسٹیبلز کی ترقی،نوٹیفکیشن جا ری

  • اسلام آباد
اسلام آباد پولیس کے 201کانسٹیبلز کی ترقی،نوٹیفکیشن جا ری

رواں ماہ 62ہیڈکانسٹیبلز کو اے ایس آئی، 4انسپکٹرز کوبطور ڈی ایس پی ترقی ملی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر، این این آئی) اسلام آباد پولیس میں محکمانہ ترقیوں کا آغاز کر دیا گیا، 201کانسٹیبلز کو ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی دیدی گئی جس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں آ ئی جی اسلام آباد کی خصوصی ہدایت پر محکمانہ پروموشن کمیٹی نے خالی سیٹوں پر میرٹ اور شفافیت پر پروموشن کے سلسلے میں مختلف اجلاسوں کا انعقاد کیا۔ آئی جی اسلام آباد نے رواں ہفتے بھی 11سب انسپکٹرز کو انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دی تھی جبکہ رواں ماہ 62ہیڈکانسٹیبلز کو اے ایس آئی اور 4انسپکٹرز کو ڈی ایس پی کے عہدے پر بھی ترقی دی گئی تھی۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ پولیس فورس کی ویلفیئر میری اولین ترجیحات میں شامل ہے ،تمام محکمانہ ترقی کے کورس پاس کرنے والے افسران کو ان کی سنیارٹی کے مطابق خالی سیٹوں پر ترقی دی جائے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں میں ادوایات کی شدید قلت ،مریض پریشان

فیصل آباداور فلوریڈا کی یونیورسٹیوں میں زرعی تحقیقی تعاون کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخط

جی سی یو طلباء میں کاروباری سوچ بڑھانے میں سرفہرست: وی سی

بزنس فسیلیٹیشن سنٹر سے 11ہزار سے زائد این او سیز جاری

26 اکتوبر کو انٹری ٹیسٹ ،تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

والدین پولیو کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں:ڈپٹی کمشنر جھنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر