صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہدائے وطن کی قربانیاں قوم کے حوصلے بلند رکھیں گی، پیر عادل حسین گیلانی

  • اسلام آباد
شہدائے وطن کی قربانیاں قوم کے حوصلے بلند رکھیں گی، پیر عادل حسین گیلانی

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) سابق میئر اسلام آباد پیر عادل حسین گیلانی نے افغان طالبان اور بھارتی سپانسرڈ دہشتگردوں کی بلااشتعال فائرنگ کے نتیجے میں۔۔۔

 جامِ شہادت نوش کرنے والے پاک وطن کے 23 بہادر سپوتوں کو زبردست خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا شہدائے وطن کی قربانیاں ہمیشہ قوم کے حوصلے بلند رکھیں گی اور ان کی عظمت کو تاریخ سنہری حروف میں رقم کرے گی۔ انہوں نے زخمی جوانوں کی جلد صحتیابی کیلئے دعا کی اور شہدائے وطن کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں میں ادوایات کی شدید قلت ،مریض پریشان

فیصل آباداور فلوریڈا کی یونیورسٹیوں میں زرعی تحقیقی تعاون کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخط

جی سی یو طلباء میں کاروباری سوچ بڑھانے میں سرفہرست: وی سی

بزنس فسیلیٹیشن سنٹر سے 11ہزار سے زائد این او سیز جاری

26 اکتوبر کو انٹری ٹیسٹ ،تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

والدین پولیو کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں:ڈپٹی کمشنر جھنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر