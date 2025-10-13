اساتذہ کی عارضی ڈیوٹیاں منسوخ، مقام تعیناتی پر حاضری کاحکم
حکام کو اصل جائے تعیناتی پر پہنچنے والے اساتذہ کی فہرست جمع کرانیکی ہدایت
راولپنڈی (خاور نواز راجہ) سکولز ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کی ہدایت پر چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی نے اساتذہ کی عارضی ڈیوٹیاں منسوخ کرتے ہوئے انہیں اصل جا ئے تعیناتی پر حاضری دینے کے احکامات جاری کر دیئے۔ سی ای او کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن نمبر 2896/I-A/III 12اکتوبر 2025کے مطابق راولپنڈی ضلع میں کام کرنے والے تمام اساتذہ جو عارضی بنیادوں پر فرائض انجام دے رہے ہیں، انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے اپنی اصل تعیناتی پر واپس رپورٹ کریں۔ ایسے اساتذہ جو بند سکولوں یا آؤٹ سورسڈ سکولوں کی کارکردگی کیلئے تعینات ہیں، انہیں استثنیٰ حاصل ہے۔ سی ای او ڈی ای اے نے ضلعی و ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران اور سکول سربراہان کو ہدایت کی ہے کہ وہ محکمانہ ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنائیں اور تمام اساتذہ کی فہرست جمع کرائیں جو اصل مقام پر واپس رپورٹ کر چکے ہیں۔