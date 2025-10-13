صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینئر قانون دان عدیل حیدر ایڈووکیٹ کا پنجاب بار کونسل کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) ممتاز قانون دان عدیل حیدر ایڈووکیٹ ہائی کورٹ نے گزشتہ روز ٹیکس ویژن لیگل اینڈ کارپوریٹ کنسلٹنٹس لاہور کی جانب سے ایک تقریب میں شرکت کی اور۔۔۔

 پنجاب بار کونسل کے یکم نومبر کو ہونے والے انتخابات کیلئے وسیم اقبال بٹ، محمد احمد قیوم، عرفان صادق تارڑ، سہیل مرشد، مقصود کھوکھر، میاں یاسر صدیق، سمیرا حسین، عدیل احسان بھنڈر، مدثر بٹ، مطلوب سندھو، احسان نواب میو، توقیت اکرم بٹر، مظہر بھٹی، روبینہ سلہری، سعید ناگرہ، راؤ طارق، مرزا نسیم الحسن (قصور سیٹ)، عمر حیات (شیخوپورہ سیٹ) اور نوید شاہین گجر (ننکانہ سیٹ) کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر پیر مسعود چشتی، طاہر نصراللہ وڑائچ، رانا آصف، قمرالزمان، ذ یشان طاہر، منعم سلطان، سید عرفان شاہ، اسرار سعید و دیگر بھی موجود تھے۔

