  • اسلام آباد
حفاظتی تدابیر پر عمل بجلی حادثات سے تحفظ کی ضمانت، چیف ایگزیکٹو آئیسکو

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئر خالد محمود نے کہا ہے کہ حفاظتی تدابیر پر عمل بجلی حادثات سے تحفظ کی ضمانت ہے۔

 آئیسکو لائن سٹاف اور معزز صارفین کو بجلی حادثات سے محفوظ رکھنا آئیسکو کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے لائن سٹاف کو ہدایات جاری کیں کہ وہ کام کے دوران سیفٹی آلات جیسے کہ ربڑ کے بوٹ، دستانے، ہیلمٹ، بیلٹ، بیپر، فیس شیلڈ اور دیگر حفاظتی آلات کا استعمال یقینی بنائیں۔ انہوں نے لائن سٹاف کی آگاہی کیلئے آگاہی مہم اور سیمینار ز منعقد کرنے کی ہدایا ت بھی جاری کی ہیں۔

