صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جمعیت اہلحدیث کا سعودی کاروباری وفدکی آمد کا خیرمقدم

  • اسلام آباد
جمعیت اہلحدیث کا سعودی کاروباری وفدکی آمد کا خیرمقدم

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے امیر سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے سعودی عرب سے آنے والے اعلیٰ سطح کاروباری وفد کی پاکستان آمد کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات کے ایک نئے باب سے تعبیر کیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ خادمِ حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد و وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی عرب جس تیزی سے ترقی کر رہا ہے وہ پوری امت مسلمہ کیلئے باعثِ فخر ہے۔ سعودی قیادت کی جانب سے پاکستان میں توانائی، تعمیرات، زراعت، سیاحت اور معدنی وسائل کے شعبوں میں سرمایہ کاری کا فیصلہ پاکستانی معیشت کے استحکام کیلئے سنگِ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات محض سفارتی نہیں بلکہ دینی، تاریخی اور قلبی وابستگیوں پر مبنی ہیں، دونوں ممالک کے عوام کے درمیان اخوت، محبت اور اعتماد کا رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کھلے مین ہولز کورکرنیکا حکم

شہر سے مویشیوں کے انخلائکی ہدایت

فائرنگ کے واقعات ،2افراد زخمی

محنت کش کی بیوی ،2بیٹے اغوا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر