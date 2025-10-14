صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تلہ گنگ ،بریک فیل ہونے سے ٹریلر الٹ گیا ،3افراد زخمی

  • اسلام آباد
تلہ گنگ ،بریک فیل ہونے سے ٹریلر الٹ گیا ،3افراد زخمی

تلہ گنگ (نمائندہ دنیا) تلہ گنگ میانوالی روڈ بدھڑ/ونہار کے قریب 22 ویلر ٹریلا الٹنے سے تین افراد زخمی، ریسکیو 1122 نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے زخمیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔

تلہ گنگ میانوالی روڈ بدھڑ/ونہار کے قریب 22 ویلر ٹریلا الٹنے سے تین افراد زخمی، ریسکیو 1122 نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے زخمیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔

 

