تلہ گنگ ،بریک فیل ہونے سے ٹریلر الٹ گیا ،3افراد زخمی
تلہ گنگ (نمائندہ دنیا) تلہ گنگ میانوالی روڈ بدھڑ/ونہار کے قریب 22 ویلر ٹریلا الٹنے سے تین افراد زخمی، ریسکیو 1122 نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے زخمیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔
