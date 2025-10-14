صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹریٹ کرائم اور چوری میں ملوث 2 رکنی گینگ گرفتار

  • اسلام آباد
سٹریٹ کرائم اور چوری میں ملوث 2 رکنی گینگ گرفتار

2مسروقہ موٹر سائیکل ،16 ہزار 200برآمد،شہریوں کا تحفظ ترجیح ،پولیس

راولپنڈی(این این آئی)آراے بازار پولیس نے سٹریٹ کرائم اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث 2رکنی گینگ گرفتارکرکے 2 مسروقہ موٹر سائیکل و رقم 16ہزار 200روپے برآمدکرلی۔ آراے بازار پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا ، ایس پی پوٹھوہار طلحہ ولی نے کہاکہ زیرحراست گینگ کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان عدالت کیا جائے گا،شہریوں کے جان و مال پر حملہ کرنے والے افراد قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بلڈنگ اینڈ ٹائون پلاننگ ریگولیشنز میں ترمیم پر متعلقہ اداروں سے تفصیلی رپورٹ طلب

لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کے اقدامات کی ہدایت

آوارہ کتوں کی بڑھتی تعداد سے شہری پریشان،ٹائون انتظامیہ خاموش

گورنرسے امریکی ادار ہ یو آ ئی سی ایم جی کے بانی کی ملاقات

گورنر نے 13 میں سے 11 کیسز کے فیصلے سنادیے

اہم شاہراہ پر سیوریج کا پانی جمع ہونے پر واٹر بورڈ انجینئر معطل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس