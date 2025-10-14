سٹریٹ کرائم اور چوری میں ملوث 2 رکنی گینگ گرفتار
2مسروقہ موٹر سائیکل ،16 ہزار 200برآمد،شہریوں کا تحفظ ترجیح ،پولیس
راولپنڈی(این این آئی)آراے بازار پولیس نے سٹریٹ کرائم اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث 2رکنی گینگ گرفتارکرکے 2 مسروقہ موٹر سائیکل و رقم 16ہزار 200روپے برآمدکرلی۔ آراے بازار پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا ، ایس پی پوٹھوہار طلحہ ولی نے کہاکہ زیرحراست گینگ کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان عدالت کیا جائے گا،شہریوں کے جان و مال پر حملہ کرنے والے افراد قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے ۔