صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فروعی اختلافات بھول کر قومی سلامتی کیلئے یکجان ہونا ہوگا ،خرم نواز

  • اسلام آباد
فروعی اختلافات بھول کر قومی سلامتی کیلئے یکجان ہونا ہوگا ،خرم نواز

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )پاکستان عوامی تحریک کے مرکزی رہنما خرم نواز گنڈاپور نے کہا ہے کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے۔۔۔

 مغربی اور مشرقی سرحدوں پر افواج پاکستان وطن عزیز کا جرأت مندانہ دفاع کررہی ہیں، اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ فروعی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر قومی سلامتی کے لئے یکجان ہواجائے ۔ اس وقت پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے ، اگر حالات کو بگاڑا گیا تو اس کا فائدہ یقینا بیرونی دنیا اٹھائے گی لہٰذا طاقت اور تشدد کے بے رحم استعمال سے گریز کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زیر تعمیر منصوبوں کو بروقت مکمل اور پارکوں کی حالت بہتر کرنے کا حکم

ملتان کو زیرو ویسٹ سٹی بنانے کا ہدف ،ہر ممکنہ اقدامات کی ہدایت

ضلع وہاڑی میں انسداد پولیو مہم بھرپور انداز میں جاری

خانیوال :گراں فروشوں کے خلاف ضلعی انتظامیہ متحرک

نشتر ہسپتال میں ڈینگی کے شبہ میں سات مریض زیر علاج

ڈاکوؤں کی فائرنگ، نوجوان زخمی، نقدی و موبائل چھین لئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس