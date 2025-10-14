فروعی اختلافات بھول کر قومی سلامتی کیلئے یکجان ہونا ہوگا ،خرم نواز
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )پاکستان عوامی تحریک کے مرکزی رہنما خرم نواز گنڈاپور نے کہا ہے کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے۔۔۔
مغربی اور مشرقی سرحدوں پر افواج پاکستان وطن عزیز کا جرأت مندانہ دفاع کررہی ہیں، اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ فروعی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر قومی سلامتی کے لئے یکجان ہواجائے ۔ اس وقت پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے ، اگر حالات کو بگاڑا گیا تو اس کا فائدہ یقینا بیرونی دنیا اٹھائے گی لہٰذا طاقت اور تشدد کے بے رحم استعمال سے گریز کیا جائے ۔