آئی بی بی سی کے زیر اہتمام نصاب میں اصلاحات سے متعلق مشاورتی ورکشاپ
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)انٹر بورڈز کوآرڈی نیشن کمیشن (آئی بی سی سی ) نے نیشنل کریکولم کونسل ،وزارتِ تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت اور شراکتی اداروں بشمول پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشن۔۔۔
فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اسلام آباد ، قومی رحمۃ للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے مل کر نصاب میں اصلاحات سے متعلق مشاورتی ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ دو روزہ ورکشاپ کا مقصد قومی نصاب فریم ورک 2017ء کا ازسرِنو جائزہ لینا اور اسے بدلتی ہوئی تعلیمی ضروریات اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ڈھالنا تھا۔