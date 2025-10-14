صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی خیبر پختونخوا میڈیا سٹر ٹیجک کمیٹی کے ممبران کا اجلاس ،رپورٹ پیش کی

  • اسلام آباد
پی پی خیبر پختونخوا میڈیا سٹر ٹیجک کمیٹی کے ممبران کا اجلاس ،رپورٹ پیش کی

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا میڈیا سٹر ٹیجک کمیٹی کے ممبران کا اجلاس سیکرٹری جنرل ہمایوں خان کی زیر صدارت ہوا۔

اجلاس میں علی شاہ باچہ، امجد آفریدی،گوہر انقلابی ، طاہر عباس، مہر سلطانہ نے شرکت کی،اجلاس میں ڈیجیٹل میڈیا ہیڈ آصف اللہ بھی موجود تھے ،اجلاس میں ملکی صوبائی سیاسی صورتحال پارٹی کی مجموعی تنظیمی امور پر مفصل گفتگو کی گئی ۔ سٹرٹیجک میڈیا کمیٹی ممبران نے رپورٹ پیش کی ۔ ہمایوں خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے پیغام کو مؤثر انداز میں عوام تک پہنچانے کے لیے میڈیا کا کردار انتہائی اہم ہے ۔ 

 

