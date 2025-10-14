صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
ایبٹ آبا د کے نجی سکول کے وفد کا پارلیمنٹ ہائوس کادورہ ،ڈاکومنٹری دیکھی

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) ایبٹ آباد کے نجی سکول کے طلبہ و فیکلٹی ممبران کے ایک گروپ نے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کا دورہ کیا۔

 اعلیٰ حکام نے وفد کو خوش آمدید کہا۔ طلبہ و فیکلٹی ممبران کو سینیٹ میوزیم کا دورہ کرایا جہاں انہیں پارلیمانی تاریخ، قانون سازی کے عمل، اور ایوانِ بالا کے کردار پر مبنی ڈاکومنٹری دکھائی گئی۔ وفد نے سینیٹ ہال کا بھی دورہ کیا، سینیٹ کے اجلاس کے طریقہ کار، قانون سازی کے مراحل اور پارلیمانی کمیٹیوں کے نظام کے متعلق سینیٹ حکام کی طرف سے وفد کو تفصیلی آگاہی دی گئی۔ 

 

