کامسٹیک اور روسی ادارہ کے تعاون سے زلزلہ سے متعلق قومی کانفرنس کا انعقاد
اسلام آباد(نامہ نگار)پاکستان میں او آئی سی کی ذیلی تنظیم برائے سائنس و ٹیکنالوجی (کامسٹیک) اور روسی ایسوسی ایشن برائے زلزلہ انجینئرنگ و قدرتی و انسانی آفات سے تحفظ کے باہمی تعاون سے۔۔۔
سولہویں قومی کانفرنس برائے زلزلہ انجینئرنگ و سیزمک زوننگ کا انعقاد روس کے شہر سوچی میں کیا گیا۔کانفرنس کا موضوع زلزلہ انجینئرنگ اور سیزمک زوننگ ہر عمارت میں تحفظ و پائیداری رکھا گیا تھا، جس میں روس اور دیگر ممالک کے ممتاز ماہرینِ ارضیاتی انجینئرنگ، محققین، ماہرینِ تعمیرات اور صنعتی نمائندگان نے شرکت کی۔پاکستان کی جانب سے کامسٹیک کی نامزدگی پر چار ماہرین نے شرکت کی ۔