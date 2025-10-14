صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسائل کے ذمہ دارموروثی سیاست دان ہیں ،امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر

  • اسلام آباد
اسلام آباد(خصوصی نامہ نگار)جماعت اسلامی آزاد جموںوکشمیرگلگت بلتستان کے امیر ڈاکٹر مشتاق نے کہاکہ فرسودہ نظام اور نااہل قیادت کے ہوتے ہوئے۔۔۔

عوام کے مسائل حل نہیں ہوسکتے ،ہمارے مسائل کے ذمہ دارموروثی سیاست دان ہیں،امریکہ کی پرسرستی میں ہندوستان اور اسرائیل پاکستان میں تخریب کاری کررہے ہیں ،جماعت اسلامی کا 51واں سالانہ اجلاس جنرل کونسل 19,18اکتو بر کو اسلام آباد میں منعقد ہوگا،اراکین جنرل کونسل شرکت یقینی بنائیں،ان خیالات کااظہارانھوں نے جائزہ اجلاس میں شریک ذمہ داران سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔

 

