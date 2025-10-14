راستوں کی بندش ختم ہوتے ہوئے راولپنڈی میں صفائی آپریشن مکمل
3ہزار ٹن سے زائد کوڑا کرکٹ اٹھا کر شہر کو زیرو ویسٹ بنا دیا،شہریوں کا خراج تحسین
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے تین روزہ راستوں کی بندش ختم ہونے کے فور ی بعد شہر میں بڑے پیمانے پر خصوصی صفائی آپریشن مکمل کرتے ہوئے 3 ہزار ٹن سے زائد کوڑا کرکٹ اٹھا کر شہر کو زیرو ویسٹ بنا دیا۔ منیجر فلیٹ آپریشن کی براہِ راست نگرانی کی، جبکہ 35 سو سے زائد ورکرز نے ڈبل شفٹوں میں دن رات محنت کے ساتھ اپنے فرائض سرانجام دیئے ۔ شہریوں نے راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ ورکرز پیدل چل کر، ہاتھ ریڑھوں کے ذریعے کوڑا جمع کر کے ٹرانسفر سٹیشنز تک پہنچاتے رہے ۔