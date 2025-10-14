صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راستوں کی بندش ختم ہوتے ہوئے راولپنڈی میں صفائی آپریشن مکمل

  • اسلام آباد
راستوں کی بندش ختم ہوتے ہوئے راولپنڈی میں صفائی آپریشن مکمل

3ہزار ٹن سے زائد کوڑا کرکٹ اٹھا کر شہر کو زیرو ویسٹ بنا دیا،شہریوں کا خراج تحسین

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے تین روزہ راستوں کی بندش ختم ہونے کے فور ی بعد شہر میں بڑے پیمانے پر خصوصی صفائی آپریشن مکمل کرتے ہوئے 3 ہزار ٹن سے زائد کوڑا کرکٹ اٹھا کر شہر کو زیرو ویسٹ بنا دیا۔ منیجر فلیٹ آپریشن کی براہِ راست نگرانی کی، جبکہ 35 سو سے زائد ورکرز نے ڈبل شفٹوں میں دن رات محنت کے ساتھ اپنے فرائض سرانجام دیئے ۔ شہریوں نے راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ ورکرز پیدل چل کر، ہاتھ ریڑھوں کے ذریعے کوڑا جمع کر کے ٹرانسفر سٹیشنز تک پہنچاتے رہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نجی ہسپتالوں کے باہر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز قائم

انجمن تاجران مین مارکیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن کے وفد کی خرم دستگیر سے ملاقات

سیالکوٹ :ٹریفک حادثات کی روک تھام کے حوالے سے آ گاہی مہم

اے سی ڈسکہ اور پیرا فور س کا تجاوزات کیخلاف آپریشن

حافظ آباد:ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فائق تارڑ نے انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا

گجرات:ایئر پورٹ چوک میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس