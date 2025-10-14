نوجوان ملک کا اثاثہ ،ترقی کے موقعے ملنے چاہئیں ،گورنرکنڈی
ملک کا مستقبل محفوظ،روشن ہے ،ملک راول، خبیب فائونڈیشن کے وفد سے ملاقات
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)سابق امیدوار صوبائی اسمبلی ، وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے کوآرڈینیٹر ملک راول نے گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی ،نوجوانوں کے لیے مختلف تقریبات ، ہنر مندی کے فروغ، روزگار کے مواقع اور یوتھ انگیجمنٹ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔گورنر فیصل کریم کنڈی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کی قیادت میں ملک کا مستقبل محفوظ اور روشن ہے ۔ نوجوانوں کو فیصلہ سازی کے عمل میں شریک کرنے اور انہیں ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات انتہائی ضروری ہیں ،ادھر خبیب فاؤنڈیشن کے وفد نے گورنر سے ملاقات کی ،وفد نے بتایا کہ تنظیم یتیم اور مستحق بچوں کو معیاری تعلیم، رہائش اور تربیت فراہم کر رہی ہے ۔ گورنر نے ادارے کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ۔