صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوان ملک کا اثاثہ ،ترقی کے موقعے ملنے چاہئیں ،گورنرکنڈی

  • اسلام آباد
نوجوان ملک کا اثاثہ ،ترقی کے موقعے ملنے چاہئیں ،گورنرکنڈی

ملک کا مستقبل محفوظ،روشن ہے ،ملک راول، خبیب فائونڈیشن کے وفد سے ملاقات

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)سابق امیدوار صوبائی اسمبلی ، وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے کوآرڈینیٹر ملک راول نے گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی ،نوجوانوں کے لیے مختلف تقریبات ، ہنر مندی کے فروغ، روزگار کے مواقع اور یوتھ انگیجمنٹ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔گورنر فیصل کریم کنڈی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، ان کی قیادت میں ملک کا مستقبل محفوظ اور روشن ہے ۔ نوجوانوں کو فیصلہ سازی کے عمل میں شریک کرنے اور انہیں ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات انتہائی ضروری ہیں ،ادھر خبیب فاؤنڈیشن کے وفد نے گورنر سے ملاقات کی ،وفد نے بتایا کہ تنظیم یتیم اور مستحق بچوں کو معیاری تعلیم، رہائش اور تربیت فراہم کر رہی ہے ۔ گورنر نے ادارے کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نجی ہسپتالوں کے باہر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز قائم

انجمن تاجران مین مارکیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن کے وفد کی خرم دستگیر سے ملاقات

سیالکوٹ :ٹریفک حادثات کی روک تھام کے حوالے سے آ گاہی مہم

اے سی ڈسکہ اور پیرا فور س کا تجاوزات کیخلاف آپریشن

حافظ آباد:ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فائق تارڑ نے انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا

گجرات:ایئر پورٹ چوک میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس