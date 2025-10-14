صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
چیئرمین تعلیمی بورڈ کی کردار کشی قابل مذمت ،مشترکہ بیان

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار)چیئرمین راولپنڈی تعلیمی بورڈ عدنان خان کی کردار کشی کی مذمت کرتے ہیں۔ بوٹی مافیا کو لگام دینا۔۔۔

 امتحانی نظام میں شفافیت اور جدید اصلاحات متعارف کر اناضلعی انتظامیہ، پارلیمنٹیرینز، سپیشل برانچ کو آن بورڈ لیکر آن لائن مانیٹرنگ کے نظام سے پیپر لیکج کی مکمل روک تھام ہوئی ،100 سے زائد امتحانی مراکز میں لائیو سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب ، پیپرز مارکنگ میں لاپرواہی پر 500 اساتذہ کے خلاف قانونی کارروائی ان کے 3 سالہ دور کا شاندار کارنامہ رہا ہے ۔ ان خیالات کا اظہار آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن شمالی پنجاب کے صدر ابرار احمد اور دیگر نے مشترکہ بیان میں کیا۔ 

 

