آزاد حکومت افغان باشندوں بارے پالیسی واضح کرے ،شاہ غلام قادر

  • اسلام آباد
افغان وزیر خارجہ تاریخ سے نابلد ، بھار ت کے کہنے پر گمراہ کن بیان افسوسناک ہے

اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار) صدر مسلم لیگ ن آزاد جموں و کشمیر شاہ غلام قادر نے کہا ہے کہ افغان وزیر خارجہ اپنی تاریخ سے نابلد ہے ، افغانستان کے عوام ہمیشہ کشمیریوں کے موقف کے ساتھ کھڑی رہی ہے ، لیکن طالبان حکومت بھارت کے کہنے پر گمراہ کن بیان دینا افسوسناک ہے ، اس کی جنتی بھی مذمت کی جائے کم ہے ، حکومت آزاد کشمیر فوری طور پر آزاد کشمیر غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کے حوالے سے اپنی پالیسی واضح کرے ، آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں غیر قانونی طور پر ہزاروں افغانی رہائش پذیر ہیں ان کو فوری طور پر واپس افغانستان بھیجا جائے ، افغان ، بھارت گٹھ جوڑ زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گی ، شہداء کشمیر سے غداری کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے ، دشمن کے ناپاک عزائم کو ہر محاذ پر ناکام بنایا جائے گا۔

 



