پاکستان کو مضبوط ، اسلامی ریاست بنانا ہے ،پاسبان وطن پاکستان

  • اسلام آباد
پاکستان کو مضبوط ، اسلامی ریاست بنانا ہے ،پاسبان وطن پاکستان

پارلیمانی نظام فرسودہ ہو چکا ،ملک کو صدراتی نظام کی ضرورت ،مشترکہ پریس کانفرنس

اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے ) نئی سیاسی جماعت پاسبان وطن پاکستان کے چیئرمین شیخ مختار احمد نے پارٹی منشور کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک ایسی سیاسی وفلاحی جماعت ہے جووطن عزیزکو قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مضبوط ، خوشحال اور خوددار اسلامی ریاست کا عزم رکھتی ہے ، موجودہ پارلیمانی نظام فرسودہ ہو چکا ہے ،ملک کو صدراتی نظام کی ضرورت ہے ، انہوں نے ان خیالات کا اظہار نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا، شیخ مختار نے کہا کہ پارٹی کے قیام کا مقصد ملکی سیاست سے موروثی سیاست کا خاتمے کی جانب قدم ہے ، مرکزی صدر طاہر کھوکھر نے کہاکہ 78 برسوں سے سیاسی جماعتوں نے بندر بانٹ کیلئے پورے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے ، ملک کی تقدیر نوجوان قیادت کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں تاکہ عام آدمی حکومت میں آسکے ۔

 

