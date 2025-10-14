آزاد کشمیر ،5کمپنیز کی پراڈکٹس غیر معیاری ، پابندی عائد
جوس، چاکلیٹ اور بسکٹ بنانے والی کمپنیاں شامل،پراڈکٹس کی فوری ضبطگی کا حکم
مظفر آباد ( بیورو رپورٹ)سیکرٹری فوڈ اتھارٹی آزاد کشمیر عبد الحمید کیانی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ عوام کو معیاری اشیا خوردنوش کے حصول کو ممکن بنانے کیلئے بلا تعطل و بلا تخصیص کاروائیاں جاری رکھی جائیں گی اور اس ضمن میں کسی بھی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ عدالت کی ہدایات کی روشنی میں غیر معیاری اشیا جن میں بالخصوص منرل واٹرز، آئل اینڈ گھی ، پاپڑ، سنیکس، ٹافیاں اور دیگر فوڈ پراڈکٹس شامل ہیں کے خلاف فوڈ اتھارٹی کا عملہ بلا تخصیص کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے ۔ فوڈ اتھارٹی نے جوس، چاکلیٹ اور بسکٹ بنانے والی 5 کمپنیز کی پراڈکٹس غیر معیاری، مضر صحت فروختگی پر بھاری جرمانے عائد کرتے ہوئے اندرون آزاد کشمیرفرو ختگی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے ۔ فوڈ سیفٹی آفیسرز کو ہدایت کی گئی کہ ان کمپنیز کی متذکرہ پراڈکٹس کی فوری ضبطگی عمل میں لاتے ہوئے رپورٹ نظامت خوراک، سیکرٹری فوڈ اتھارٹی کو ارسال کریں۔