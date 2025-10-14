صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکٹر جی سکس ٹو کے رہائشی تجاوزات ،ماحولیاتی آلودگی سے تنگ

  • اسلام آباد
سی ڈی اے ہسپتال نے گھروں کے سامنے کھلے ٹرانسفر ،جنریٹرز لگا دیئے ،شور ،شرابا متعلقہ محکموں کو کئی بار کہہ چکے ، شنوائی نہیں ہوئی ،رہائشیوں نے محتسب کو خط لکھ دیا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) سیکٹرجی سکس ٹو کے رہا ئشی تجاوزات، بجلی کے اوپن ٹرانسفارمرز ، ما حولیاتی آلو دگی کے باعث گزشتہ کئی ماہ سے شدید مشکلات کا شکار ہیں، رہا ئشیوں نے دنیا کو بتایا کہ متعدد مرتبہ سی ڈی اے ، آ ئیسکو ، ضلعی انتظامیہ کو شکایات درج کروا چکے ہیں مگر کسی نے کان نہیں دھرا، اب تنگ آ کروفاقی محتسب کے نام درخواست بھیجی ہے ۔درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ سیکٹر جی سکس ٹو گلی نمبر اٹھارہ سے ملحق سی ڈی اے ہسپتال ہے ، سی ڈی اے ہسپتال انتظامیہ نے چار ہا ئی وولٹیج بجلی کے کھلے ٹرانسفر گھروں کے سامنے نصب کر د یئے ہیں اور اکثر اوقات بچوں کی گیند بجلی کے ٹرانسفارمرز میں پھنس جاتی ہے جو نہایت خطر ناک ہے ، ایک بڑا جنریٹر ، اے سی پلانٹ اور آکسیجن پلانٹ بھی لگایا ہے جس کے باعث دن رات شو ر کی وجہ سے رہائشی اذیت کا شکار ہیں، راتوں کو سونا بھی محال ہو گیا ہے ، مزید یہ کہ ہسپتال انتظامیہ نے ہسپتال کا فضلہ جلانے کے لئے پلانٹ بھی ادھر ہی نصب کیا ہوا ہے جس کا شدید کا لا دھواں گھروں میں آتا ہے اور محلے کا ہر دوسرا شخص بالخصوص بچے سانس کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں ۔انہوں نے وفاقی محتسب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

