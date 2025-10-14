ا فغان دہشتگردوں کیخلاف فیصلہ کن کارروائیاں جاری رہیں گی ،بیرسٹر دانیال
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و نشریات بیرسٹر دانیال نے کہا ہے کہ ا فغان دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کی فیصلہ کن کارروائیاں جاری رہیں گی۔۔۔
سہ فریقی سپیکرز کانفرنس میں شرکت کے دوران قومی اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر دانیال نے افغان سرحد پر قوم کا بھر پور انداز میں دفاع کرنے پر پاک فوج کو قوم کی جانب سے خراج تحسین پیش کیا۔ پاک فوج کے جوانوں کا جذبہ اور پیشہ ورانہ صلاحیت قابل فخر ہے ۔ وطن کے ان سپوتوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی،شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے ۔