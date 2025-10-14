صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ا فغان دہشتگردوں کیخلاف فیصلہ کن کارروائیاں جاری رہیں گی ،بیرسٹر دانیال

  • اسلام آباد
ا فغان دہشتگردوں کیخلاف فیصلہ کن کارروائیاں جاری رہیں گی ،بیرسٹر دانیال

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و نشریات بیرسٹر دانیال نے کہا ہے کہ ا فغان دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کی فیصلہ کن کارروائیاں جاری رہیں گی۔۔۔

 سہ فریقی سپیکرز کانفرنس میں شرکت کے دوران قومی اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر دانیال نے افغان سرحد پر قوم کا بھر پور انداز میں دفاع کرنے پر پاک فوج کو قوم کی جانب سے خراج تحسین پیش کیا۔ پاک فوج کے جوانوں کا جذبہ اور پیشہ ورانہ صلاحیت قابل فخر ہے ۔ وطن کے ان سپوتوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی،شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے ۔

 

