20اکتوبر سے دھواں پھیلانے والے بھٹوں کیخلاف آپریشن

  • اسلام آباد
زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہ ہونے والے بھٹوں کو مسمارکر دیا جائے سموگ اور فضائی آلودگی میں کمی ہماری اولین ترجیح ،چیئرمین سی ڈی اے

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا اور ڈائریکٹر جنرل پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی (پاک ای پی اے ) نازیہ زیب علی نے اسلام آباد میں سموگ کے تدارک و ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے مشترکہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں اسلام آباد میں سموگ کے تدارک، فضائی آلودگی کے خاتمے اور ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے متعدد اقدامات کا فیصلہ کیا گیا۔چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ اس سلسلہ میں پاک ای پی اے کے ساتھ ملکر مشترکہ طور پر ایک جامع حکمت عملی پر عملدرآمد کو یقینی بنائیں۔ سموگ اور فضائی آلودگی میں کمی سمیت ماحولیاتی تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔

ڈی سی اسلام آباد نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ سموگ میں کمی کے حوالے سے ٹرانسپورٹ سیکٹر، اینٹوں کے بھٹوں سمیت شہر میں انڈسٹریز کے حوالے سے مختلف اقدامات کر رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کیلئے گاڑیوں کے کاربن اخراج کے ٹیسٹ کئے جارہے ہیں۔ چیئرمین سی ڈی اے نے ہدایت کی کہ گاڑیوں کے کاربن کے اخراج کے ٹیسٹ کیلئے اسلام آباد میں مزید چیک پوائنٹس قائم کئے جائیں۔ فیصلہ کیا گیا کہ 20اکتوبر کے بعد زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہ ہونے والے اینٹوں کے بھٹوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائے جائے گی۔اس ضمن میں چیئرمین سی ڈی اے نے ہدایت کی کہ جدید ٹیکنالوجی نہ اپنانے والے ، مسلسل خلاف ورزی کا مرتکب اور فضائی آلودگی کا سبب بننے والے اینٹوں کے بھٹوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے مسمار کیا جائے ۔ 

 

