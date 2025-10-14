20اکتوبر سے دھواں پھیلانے والے بھٹوں کیخلاف آپریشن
زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہ ہونے والے بھٹوں کو مسمارکر دیا جائے سموگ اور فضائی آلودگی میں کمی ہماری اولین ترجیح ،چیئرمین سی ڈی اے
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا اور ڈائریکٹر جنرل پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی (پاک ای پی اے ) نازیہ زیب علی نے اسلام آباد میں سموگ کے تدارک و ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے مشترکہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں اسلام آباد میں سموگ کے تدارک، فضائی آلودگی کے خاتمے اور ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے متعدد اقدامات کا فیصلہ کیا گیا۔چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ اس سلسلہ میں پاک ای پی اے کے ساتھ ملکر مشترکہ طور پر ایک جامع حکمت عملی پر عملدرآمد کو یقینی بنائیں۔ سموگ اور فضائی آلودگی میں کمی سمیت ماحولیاتی تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔
ڈی سی اسلام آباد نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ سموگ میں کمی کے حوالے سے ٹرانسپورٹ سیکٹر، اینٹوں کے بھٹوں سمیت شہر میں انڈسٹریز کے حوالے سے مختلف اقدامات کر رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کیلئے گاڑیوں کے کاربن اخراج کے ٹیسٹ کئے جارہے ہیں۔ چیئرمین سی ڈی اے نے ہدایت کی کہ گاڑیوں کے کاربن کے اخراج کے ٹیسٹ کیلئے اسلام آباد میں مزید چیک پوائنٹس قائم کئے جائیں۔ فیصلہ کیا گیا کہ 20اکتوبر کے بعد زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہ ہونے والے اینٹوں کے بھٹوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائے جائے گی۔اس ضمن میں چیئرمین سی ڈی اے نے ہدایت کی کہ جدید ٹیکنالوجی نہ اپنانے والے ، مسلسل خلاف ورزی کا مرتکب اور فضائی آلودگی کا سبب بننے والے اینٹوں کے بھٹوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے مسمار کیا جائے ۔