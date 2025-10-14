میٹرک اینول امتحان ،تین امیدوار نقل کرتے رنگے ہاتھو ں گرفتار
امان اللہ ،رومان ،حسن شامل ،کیس ڈسپلن برانچ کو ارسال کر دیئے ،چیئرمین بورڈ
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار)چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن راولپنڈی عدنان خان نے میٹرک سیکنڈ اینول امتحان کے مختلف امتحانی مراکز کا اچانک دورہ کیا۔دورے کے دوران انہوں نے امتحانی عملے کی حاضری، امتحانی مواد کی سکیورٹی اور امیدواروں کے بیٹھنے کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ چیئرمین بورڈ نے بتایا کہ تین امیدوار نقل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ، جن میں گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کامرس کالج سنی بینک مری کے امیدوار امان اللہ عباسی،رومان اسد جبکہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج اصغر مال راولپنڈی کے امیدوار حسن کبیر کاظمی شامل ہیں۔تینوں کے خلاف فوری طور پر کیسز رجسٹر کر کے ڈسپلن برانچ بورڈ آفس کو مزید کارروائی کے لیے ارسال کر دیئے گئے ہیں۔ کنٹرولر امتحانات تنویر اصغر عوان نے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج حسن ابدال کا دورہ کیا۔