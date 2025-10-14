گزشتہ سال کے مقابلے میں پولیو کیسز میں کمی آئی ، عائشہ رضا
سیلاب کے بعد پولیو کے پھیلاؤ کا خطرہ زیادہ بڑھ گیا ، ملکر وائرس ختم کرنا ہوگا
اسلام آباد (این این آئی)وزیراعظم کی فوکل پرسن برائے انسدادِ پولیو عائشہ رضا فاروق نے کہا کہ پاکستان میں گزشتہ سال کے مقابلے میں وائرس کی موجودگی میں مجموعی طور پر کمی آئی ہے لیکن ہمارا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، خاص طور پر حالیہ سیلاب کے بعد پولیو کے پھیلاؤ کا خطرہ زیادہ بڑھ گیا ہے ، بچوں کو پولیو سے بچانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ملک بھر کے 159 اضلاع میں 7روزہ قومی پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ مہم کے دوران 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے ، تاکہ ہر بچہ عمر بھر کی معذوری سے محفوظ رہ سکے۔
؎اس کے علاوہ، بچوں کی قوتِ مدافعت کو مضبوط بنانے کے لئے انہیں پولیو ویکسین کے ساتھ وٹامن اے کی اضافی خوراک بھی دی جائے گی۔1994 میں پاکستان انسدادِ پولیو پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک، گھر گھر پولیو ویکسی نیشن مہمات کے نتیجے میں پولیو کے سالانہ کیسز میں 99.6 فیصد کمی آئی ہے ، جو 20,000 سالانہ کیسز سے کم ہو کر 2024 میں 74 رہ گئی ہے اور رواں سال اب تک 29 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔نیشنل ایمرجنسی آپریشنز سینٹر اور اس کے شراکت دار اداروں نے ملک بھر میں 4 لاکھ سے زائد تربیت یافتہ پولیو ورکرز کو متحرک کیا ہے ، جو گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گے ۔ یہ مہم 13 سے 19 اکتوبر تک ملک کے تمام حصوں میں جاری رہے گی جبکہ جنوبی خیبرپختونخوا کے 7 اضلاع میں یہ مہم 20 سے 23 اکتوبر تک منعقد کی جائے گی۔