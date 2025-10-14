ترکیہ اور آذربائیجان کے سپیکرز کا وفد کے ہمراہ این ای او سی کا دورہ
دونوں ممالک کا ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن، صلاحیت میں اضافہ میں تعاون کاعزم
اسلام آباد(سٹاف رپور ٹر ) ترکیہ اور آذربائیجان کی پارلیمان کے سپیکرز کی قیادت میں ایک وفد نے این ڈی ایم اے کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشنز سینٹر کا دورہ کیا۔ ترکیہ کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے سپیکر پروفیسر ڈاکٹر نعمان کرتلمش اور آذربائیجان کی ملی مجلس کی سپیکر صاحبا غفوروا نے وفد کی قیادت کی۔ این ای او سی کے دورہ کے موقع پر قومی اسمبلی کے سپیکر سردار ایاز صادق بھی موجود تھے ۔ 40رکنی وفد کو چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے بریفنگ دی۔ ترکیہ اور آذربائیجان کے وفود نے این ڈی ایم اے کے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور قومی استعداد بڑھانے کے عزم کو سراہا۔دونوں ممالک نے پاکستان کے ساتھ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن، صلاحیت میں اضافہ اور باہمی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا ۔