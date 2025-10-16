سنگین جرائم میں ملوث 4 اشتہاریوں سمیت 15 افراد گرفتار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث چار اشتہاری مجرمان سمیت 15 جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا۔
ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ انڈسٹریل ایریا، شہزاد ٹائون، شمس کالونی، رمنا اور تھانہ بہارہ کہو پولیس نے 11ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 225گرام چرس، 225گرام آئس، 7عدد پستول اور ایک رائفل معہ ایمونیشن برآمد کر لئے، مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتاری کیلئے چلا ئی جانے والی خصوصی مہم کے دوران چار اشتہاری مجرمان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی۔