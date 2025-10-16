صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
2منشیات فروشوں کو قید اور جرمانے کی سزائیں

انیل انور کو 10،رحمان کو 9سال قید،ایک لاکھ 80ہزار جرمانہ

راولپنڈی (دنیا نیوز) عدالت نے دو منشیات فروشوں کو قید اور جرمانے کی سزائیں سنا دیں۔ عدالت نے مجرم انیل انور کو 10سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی، پولیس کے مطابق مجرم کو 2کلو 200گرام چرس برآمد ہونے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ مجرم رحمان کو 9سال قید اور 80ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی، مجرم کو 2کلو 400گرام چرس برآمد ہونے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ ایڈیشنل سیشن جج باسط علیم اور ایڈیشنل سیشن جج فرحت جبین رانا نے مجرموں کو سزائیں سنائیں۔

