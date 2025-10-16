رشتہ کے تنازع پر عمر رسیدہ خاتون کو قتل کرنے والے مجرم کو عمرقید
راولپنڈی (دنیا نیوز) رشتے کے تنازع پر عمر رسیدہ خاتون کو قتل کرنے والے مجرم کو معزز عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی۔
سزا ایڈیشنل سیشن جج خورشید عالم بھٹی نے سنائی، مجرم کو 5لاکھ روپے ہرجانے اور 1لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا سنائی گئی۔ مجرم نے فائرنگ کرکے خاتون کو قتل کیا تھا، واقعہ کا مقدمہ جولائی 2016تھانہ کہوٹہ میں درج کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق ٹھوس شواہد اور مقدمہ کی موثر پیروی کے پیش نظر معزز عدالت نے مجرم کو قرار واقعی سزا سنائی۔