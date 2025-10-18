صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارانی یونیورسٹی کے زیر اہتمام زرعی کانفرنس 20اکتوبر سے شروع ہوگی

  • اسلام آباد
بارانی یونیورسٹی کے زیر اہتمام زرعی کانفرنس 20اکتوبر سے شروع ہوگی

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) پیر مہر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹی پاکستان کے زرعی منظر نامے کو تبدیل کرنے میں عملی طور پر کوشاں ہے ۔ ۔۔۔

اسی سلسلے میں 20 سے 22 اکتوبر 2025 تک یونیورسٹی میں دوسری بین الاقوامی پریسیژن ایگریکلچر کانفرنس اور ایکسپو کا انعقاد کیا جا رہا ہے ۔ اس کانفرنس کے افتتاحی سیشن میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال مہمان خصوصی ہونگے ۔ رانا ثناء اللہ ایگری ایکسپو کے مہمانِ خصوصی ہوں گے ۔ کانفرنس میں کینیڈا، امریکہ، چین، پاکستان اور دنیا بھر سے معروف زرعی ماہرین اور محققین شرکت کر رہے ہیں۔

 

