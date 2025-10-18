فلسطین کا مسئلہ مذہبی یا علاقائی نہیں انسانی اقدار اور ضمیر کا امتحان،شیعہ علماء کونسل
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل شبیر حسن میثمی نے کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ فلسطین کے دیرینہ مذہبی اور۔۔۔
تاریخی مسئلے کو فراموش کر دیا جائے ، فلسطین کا مسئلہ محض مذہبی یا علاقائی نہیں بلکہ انسانی اقدار اور ضمیر کا امتحان ہے ، اسرائیل کی تاریخ دھوکے ، جبر اور بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزیوں سے بھری پڑی ہے ، اس لیے موجودہ جنگ بندی کو اندھا اعتماد اور سچ ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا۔