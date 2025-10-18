صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ہائیکورٹ بار کی سپریم کورٹ بار کی نو منتخب باڈی کو مبارکباد

  • اسلام آباد
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن نے سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں نو منتخب باڈی کو مبارکباد دیتے ہوئے۔۔۔

 نیک خواہشات کا اظہار کیاہے ۔قائم مقام سیکرٹری عمران اشفاق ایڈووکیٹ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہاگیا کہ یہ کامیابی و کلاء برادری کے اتحاد، عزم اور جمہوری جدوجہد کا مظہر ہے ،ہمیں یقین ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی نئی قیادت وکلاء کی فلاح و بہبود، آئین و قانون کی بالادستی، اور عدلیہ کی آزادی کے لیے اپنا بھر پور کردار ادا کرتی رہے گی ۔

 

