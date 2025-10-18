صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنڈدادنخان،مہنگائی عروج پر من مانے ریٹس ،حکام خاموش

  • اسلام آباد
کھیوڑہ (نمائندہ دنیا ) تحصیل پنڈدادنخان میں پرائس کنٹرول کمیٹی عوام کو سہولتیں دینے میں ناکام ہو گئی ، ڈپٹی کمشنر کے دفترسے جاری لسٹ جاری پر بڑا گوشت 800 اور چھوٹا گوشت 1600روپے درج ہے۔۔۔

 جبکہ قصاب بڑا گوشت 1000 اور چھوٹا گوشت 2000روپے میں فروخت کر رہے ہیں ،چاول لسٹ پر320روپے ،دکاندار 480 روپے کلو فروخت کر رہے ہیں۔سبزی اور فروٹ کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، ٹماٹر 400سو روپے کلو فروخت ہو رہا ہے دودھ کا سرکاری ریٹ 180روپے ہے دکاندار 200روپے کلو فروخت کر رہے ہیں دہی کا195روپے کلو ، 220روپے کلو فروخت ہو رہا ہے ۔

 

