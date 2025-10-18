صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیرون ملک تعلیم کیلئے جانیوالے ملک کا نام روشن کریں ،سیکرٹری تعلیم

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے سیکرٹری ندیم محبوب نے ملک بھر سے میٹرک بورڈ کے ٹاپرز سے ملاقات کی جنہیں ترکی جانے کے لیے منتخب کیا گیا ہے ۔۔۔۔

اپنے خطاب میں سیکرٹری داخلہ نے روانگی سے قبل اسلام آباد میں جمع ہونے والے طلباء کو وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی سلام اور محبت کا پیغام دیا۔ انہوں نے طلباء کی محنت اور لگن کو سراہتے ہوئے انہیں قوم کے روشن مستقبل کا حقیقی عکاس قرار دیا۔انہوں نے طلبہ کو کہا کہ وہ ملک کا نام روش کریں ۔

 

