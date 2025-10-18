صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امت مسلمہ کی کامیابی اسوہ حسنہ پر عمل ہے ،عبدالکریم العیسی

  • اسلام آباد
اسلام آباد(نامہ نگار)سیکرٹری جنرل مسلم ورلڈ لیگ اور چیئرمین آرگنائزیشن آف مسلم سکالرز ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسی نے پارلیمنٹ ہاؤس کی جامع مسجد میں نمازِ جمعہ کی امامت فرمائی۔۔۔۔

 خطبہ جمعہ میں انہوں نے امتِ مسلمہ کے اتحاد، رواداری، بھائی چارے اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور اس نے ہمیشہ امتِ مسلمہ کے اتحاد، خطے میں امن و استحکام، اور انسانی خدمت کے فروغ کے لیے نمایاں کردار ادا کیا ہے ۔ امتِ مسلمہ باہمی اتحاد، اخوت، اور اسوہ حسنہ کی پیروی کے ذریعے درپیش چیلنجز پر قابو پا سکتی ہے ۔ وفاقی وزیر سردار یوسف ، پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر سید سعید نواف المالکی، عبدالغفور حیدری سمیت متعدد  افسران و ملازمین نے شرکت کی۔ 

 

