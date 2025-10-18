4سال سے ٹریول الائونس نہیں ملا ،تنخواہ بروقت نہیں ملتی ،ریلوے یونین
ادویات بھی میسر نہیں ،میرج گرانٹ، بنولہ فنڈ اور جی پی فنڈ کی ادائیگی کی جائے ،مشترکہ بیان
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) ریلوے ورکر یونین اوپن لائن کالونی جیتے گی اور دھوکے بازوں کو ہر محاذ پر شکست ہوگی ، مزدور ہمارے ساتھ ہوں گے ۔ اگر ریفرنڈم ہوا تو قبضہ مافیا عبرت ناک شکست سے دوچار ہو گا۔ان خیالات کا اظہار ریلوے ورکرز یونین کے مرکزی سیکرٹری انفارمیشن مبارک حسین، گوجر خان کے صدر ممتاز چوہدری ،جنرل سیکرٹری عبدالحفیظ اور دیگر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مقررین نے کہا کہ مزدوروں کو چار چار سال ان کے خون پسینے کا ٹریول الاؤنس نہیں دیا جارہا۔ہسپتالوں میں ادو یات اور دیگر سہولتیں میسر نہیں ۔تنخواہوں کی ادائیگی بروقت نہیں۔بیوگان اور ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات کی ادائیگی نہیں ہورہی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ میرج گرانٹ، بنولہ فنڈ اور جی پی فنڈ کی ادائیگی کی جائے ۔ پنجاب حکومت اور وزیر ریلوے کرپشن کو روک لیں تو دو سال میں ریلوے اپنے پائوں پر کھڑی ہو جائے گی ۔