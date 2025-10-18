آر ڈی اے اجلاس ،شہری ترقی، جائیداد منتقلی،ڈیجیٹل نظام پر غور
یونٹس کی منتقلی ، ہائوسنگ سوسائٹیز میں کیوآر کوڈ کو یقینی بنانے کی ہدایت
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)راولپنڈی ڈویلپمنٹ اتھارٹی کی ڈائریکٹر جنرل کی زیر صدارت اجلاس ہوا ، شہری ترقی، جائیداد کی منتقلی اور ڈیجیٹل نظام کے نفاذ سے متعلق تجاویز پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں دو کلیدی تجاویز پر تفصیلی بات چیت کی گئی،کثیر المنزلہ منصوبوں میں یونٹس کی منتقلی کا نظام، یہ تجویز ان تمام رہائشی، تجارتی اور مخلوط استعمال کے منصوبوں کے لیے پیش کی گئی جو آر ڈی اے سے منظور شدہ ہیں۔ اس کا مقصد یونٹس کی منتقلی کے عمل کو باقاعدہ بنانا اور عوامی مفاد کو تحفظ دینا ہے ۔ ڈیجیٹل الاٹمنٹ اور منتقلی کے لیے QR کوڈ پر مبنی نظام، اس نظام کے تحت نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پلاٹوں کی الاٹمنٹ اور منتقلی کی تمام دستاویزات کو QR کوڈ سے منسلک کیا جائے گا، تاکہ شفافیت، سکیورٹی اور عوامی سہولت کو یقینی بنایا جا سکے ۔ انہوں نے متعلقہ شعبہ جات کو فوری عملدرآمد کے لیے ہدایات جاری کیں۔