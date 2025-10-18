پاکستان بمقابلہ ساؤتھ افریقہ کرکٹ میچز ،ٹریفک پلان جاری
ٹریفک پولیس کے 367سے زائد افسران و جوان تعینات ، متبادل راستے فائنل
راولپنڈی(خبرنگار) چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی کے احکامات پر سٹی ٹریفک پولیس راولپنڈی نے ڈبل روڈ کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستان بمقابلہ ساؤتھ افریقہ کرکٹ میچز کے حوالے سے شہریوں اور شائقین کرکٹ کی سہولت کیلئے جامع اور منظم ٹریفک پلان جاری کردیا، ٹریفک پولیس کے 367سے زائد افسران و جوان تعینات کئے جائیں گے ،دوران میچز و موومنٹ ٹریفک کو متبادل راستوں پر رواں دواں رکھنے کیلئے خصوصی انتظامات بھی مکمل کرلئے گئے ۔ شائقین کرکٹ کی سہولت کیلئے 3جگہوں پر پارکنگ کی سہولیات فراہم کی گئی ہے جن میں سول ایویشن گراؤنڈ شاہین چوک، شہباز شریف پارک نزد شاہین چوک اور گریجویٹ ڈگری کالج سیٹلائیٹ ٹاؤن شامل ہے ۔ کرکٹ ٹیموں کی سٹیڈیم تک آمد اور واپسی کے وقت مری روڈ کو فیض آباد سے ڈبل روڈ تک عارضی طور پر بند کیا جائے گا اس دوران اسلام آباد سے آنیوالی ٹریفک کو فیض آباد سے ایکسپریس وے کی جانب ڈائیورٹ کیا جائے گاجبکہ راولپنڈی سے اسلام آباد جانیوالی ٹریفک براستہ 6thروڈ سید پورروڈ کا استعمال کرتے ہوئے اسلام آبادداخل ہو سکے گی، غوثیہ چوک سے آنیوالی ٹریفک کو براستہ فاروق اعظم روڈ، کری روڈ کی طرف موڑا جائے گا۔دوران میچ سٹیڈیم روڈ 9thایونیو چوک سے ڈبل روڈ تک دونوں اطراف سے ٹریفک کیلئے مکمل طور پر بند ہو گی۔ راولپنڈی سے ڈبل روڈ 9thایونیواسلام آباد جانیوالی ٹریفک براستہ مری روڈ فیض آباد اسلام آباد داخل ہو سکے گی ۔