قائمہ کمیٹی کیPIAمیں مفت سفرکی سہولت ختم کرنیکی سفارش
پی آئی اے نجکاری آئندہ ماہ مکمل ہو گی ، نام تبدیل ہوگانہ قومی پرچم ہٹایا جا ئیگا قائمہ کمیٹی دفاع کا اجلاس، چترال ایئرپورٹ پر پی آئی اے سروسز بحال کرنیکی ہدایت
اسلام آباد(این این آئی)سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے سفارش کی ہے کہ پی آئی اے میں مفت فضائی سفر کی سہولت فوری ختم کر دینی چاہئے ۔کمیٹی کا اجلاس سینیٹر طلحہ محمود کی صدارت میں میں ہوا جس میں پی آئی اے کی کارکردگی، سابق حکومت میں اس کے نقصانات اور اس کی نجکاری سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سیکرٹری دفاع نے بتایا کہ پی آئی اے کی نجکاری کے عمل میں چار کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں اور یہ عمل آئندہ ماہ کے آغاز میں مکمل ہونے کی توقع ہے ، تمام کمپنیوں پر حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ قومی ایئر لائن کا نام تبدیل کیا جائے گانہ ہی طیاروں سے قومی پرچم ہٹایا جائے گا،، ملکیت پاکستانی شہریوں کے پاس ہی رہے گی، کسی غیر ملکی فرد یا ادارے کو اکثریتی شیئر ہولڈر بننے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔اجلاس میں شہدا کیلئے فاتحہ خوانی اور دہشت گردانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی گئی ۔ کمیٹی نے چترال ایئرپورٹ پر پی آئی اے سروسز بحال کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے 7یوم میں عملدرآمد رپورٹ طلب کر لی۔
قائمہ کمیٹی دفاع