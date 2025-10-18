پرائمری سے اعلیٰ تعلیم تک سکالرشپ دینگے :وزیراعلیٰ بلوچستان
بینظیر بھٹو سکالرشپ صوبے کی تاریخ کا بڑا تعلیمی پروگرام ہے :میر سرفراز بگٹی پیپلزپارٹی بلوچستان کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی:قمرزمان کائرہ
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)وزیر اعلیٰ بلوچستا ن میر سرفراز بگٹی سے پاکستان پیپلزپارٹی کے مرکزی رہنماء و سابق وفاقی وزیر قمر زمان کائرہ نے ملاقات کی، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ پیپلزپارٹی اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ فلاحِ عامہ کے کاموں میں سرگرم عمل ہے ، بلوچستان کے نوجوانوں اور ریاست کے درمیان فاصلے کم کرنا چاہتے ہیں، بینظیر بھٹو سکالرشپ پروگرام صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا تعلیمی پروگرام ہے ،پرائمری سے اعلیٰ تعلیم تک طلبا کو سکالرشپ فراہم کی جائے گی، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچستان کے طلبا کے لیے دنیا کی 200 معیاری جامعات کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں، چیف منسٹر یوتھ اسکلز ڈویلپمنٹ باعزت روزگار پروگرام نوجوانوں کے لیے روشن مستقبل کا ذریعہ ہے ، قمر زمان کائرہ نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی میں پیپلزپارٹی اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی، پیپلزپارٹی وفاق کی علامت ہے ،وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ترقیاتی وژن کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔