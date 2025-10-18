صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھین چھلاڑ کیلئے 1کلو میٹرپختہ سڑک کا افتتاح کردیا گیا

  • اسلام آباد
پونے 4 کروڑ روپے لاگت آ ئیگی ،سردار افضل کا سردار ظہیر سے اظہار تشکر

 اسلام آباد ( دنیارپورٹ )پلندری کے نواحی گاؤں بھین چھلاڑ کے عوام کی مشکلات کے ازالہ کیلئے سردار محمد ظہیر خان کی کوششوں سے پونے چارکروڑ روپے کی لاگت سے ایک کلو میٹر پختہ سڑک کی تعمیر کے منصوبہ کا گزشتہ روزافتتاح کر دیا گیا ،افتتاحی تقریب میں امجد شاہ چیف انجینئر شاہرات، ممتاز کاظمی ڈپٹی کمشنر سدھنوتی، ایکسیئن شاہرات سجاد احمد ، تعمیراتی کمپنی کے مالک اورنگزیب،سابق بینک منیجر اور سماجی و سیاسی رہنما سردارمحمد افضل خان و عوام علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی اورمنصوبہ کیلئے کوششوں پر خصوصا ًسردار محمد ظہیر خان و دیگر احباب کا شکریہ ادا کیا ۔ ڈپٹی کمشنر سدھنوتی ممتاز کاظمی نے اہالیان بھین کو مبارکباد دی ،سردار محمد افضل نے تعاون کر نیوالے تمام سرکاری حکام اور دیگر احباب کو خراج تحسین پیش کیاجبکہ عوام علاقہ نے اس اقدام کو نہایت خوش آ ئند قرار دیا ۔

 

