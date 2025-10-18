صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گاڑیوں کی ما حو لیا تی چیکنگ،کلیئرنس کے لئے ایس او پیز تیار

  • اسلام آباد
معیارات کی خلا ف ورزیوں پر 215گاڑیوں کو جر ما نے ،32کو بند کیا گیا تحفظ ما حو لیا ت ایجنسی ،اسلام آ باد انتظا میہ نے رپورٹ محتسب کو پیش کر دی

اسلا م آ باد (نامہ نگار)پا کستان تحفظ ما حو لیا ت ایجنسی (ای پی اے )اور اسلام آ باد کی ضلعی انتظا میہ نے گاڑیوں کی ما حو لیا تی چیکنگ اور کلیئرنس کے لئے ایس او پیز تیار کر کے وفاقی محتسب کو رپورٹ دے دی ہے ۔ ایس او پیز کے مطا بق گا ڑیوں کا دھواں اور کاربن ما حو لیا تی آ لو دگی کا بنیا دی سبب ہے جو انسا نی صحت کے لئے بھی بہت مضر اور قلبی بیما ریوں کا با عث ہے ۔ ما حو لیا تی تحفظ کے لئے گا ڑیوں کی چیکنگ اورکلیئرنس کے لئے تیار کر دہ ایکشن پلا ن کو مختصر مد تی(اٹھا رہ ما ہ)اور طو یل مد تی(پا نچ سال) کے دو مر حلوں میں تقسیم کیا گیا ہے ، ایس او پیز کے مطا بق پہلی تر جیح دھواں پھینکنے والی اور ڈیز ل گا ڑیوں کی چیکنگ ہے ۔رپورٹ میں بتا یا گیا 2024-2025ء کے دوران ان معیارات کی سنگین خلا ف ورزیوں کے با عث 215 گاڑیوں کو جر ما نے کئے گئے جبکہ 32 گا ڑیوں کو بند کیا گیا۔

 

