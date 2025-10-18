گاڑیوں کی ما حو لیا تی چیکنگ،کلیئرنس کے لئے ایس او پیز تیار
معیارات کی خلا ف ورزیوں پر 215گاڑیوں کو جر ما نے ،32کو بند کیا گیا تحفظ ما حو لیا ت ایجنسی ،اسلام آ باد انتظا میہ نے رپورٹ محتسب کو پیش کر دی
اسلا م آ باد (نامہ نگار)پا کستان تحفظ ما حو لیا ت ایجنسی (ای پی اے )اور اسلام آ باد کی ضلعی انتظا میہ نے گاڑیوں کی ما حو لیا تی چیکنگ اور کلیئرنس کے لئے ایس او پیز تیار کر کے وفاقی محتسب کو رپورٹ دے دی ہے ۔ ایس او پیز کے مطا بق گا ڑیوں کا دھواں اور کاربن ما حو لیا تی آ لو دگی کا بنیا دی سبب ہے جو انسا نی صحت کے لئے بھی بہت مضر اور قلبی بیما ریوں کا با عث ہے ۔ ما حو لیا تی تحفظ کے لئے گا ڑیوں کی چیکنگ اورکلیئرنس کے لئے تیار کر دہ ایکشن پلا ن کو مختصر مد تی(اٹھا رہ ما ہ)اور طو یل مد تی(پا نچ سال) کے دو مر حلوں میں تقسیم کیا گیا ہے ، ایس او پیز کے مطا بق پہلی تر جیح دھواں پھینکنے والی اور ڈیز ل گا ڑیوں کی چیکنگ ہے ۔رپورٹ میں بتا یا گیا 2024-2025ء کے دوران ان معیارات کی سنگین خلا ف ورزیوں کے با عث 215 گاڑیوں کو جر ما نے کئے گئے جبکہ 32 گا ڑیوں کو بند کیا گیا۔