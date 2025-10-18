راولپنڈی میں پولیس مقابلہ ،ایک ڈاکو ہلاک ،دوسرا زخمی
پولیس نے 4موٹر سائیکل سواروں کوروکا تو انہوں نے فائرنگ کر دی دو ڈاکو فرار، زیر استعمال موٹر سائیکل اور اسلحہ بھی برآمد،مقدمہ درج
راولپنڈی(خبر نگار)تھانہ نصیر آباد کے علاقہ میں رات گئے موٹر سائیکل سوار 4 ملزمان کی پولیس پارٹی پر فائرنگ، 2خطرناک و مطلوب ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار،دو فرار، زیر استعمال موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ایک ڈاکو دم توڑ گیا، ہلاک ڈاکو کی شناخت حبیب اللہ کے نام سے ہوئی، فائرنگ کے دوران ایک فائر کانسٹیبل امجد کو لگا جو بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے محفوظ رہے ، ملزمان جڑواں شہروں میں سٹریٹ کرائم کے متعدد مقدمات میں ملوث و مطلوب ہیں، پولیس نے موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی تو ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔