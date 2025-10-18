صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی شہرکی خوبصورتی کیلئے پی ایچ اے سرگرم ،ہر طرف ہریالی

  • اسلام آباد
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی راولپنڈی کی جانب سے شہر بھر کے پارکس اور گرین بیلٹس کی سجاوٹ، خوبصورتی اور۔۔۔

 عوام کو بہترین تفریحی اور سکیورٹی کی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں،ڈی جی کی ہدایات پر پی ایچ اے شہر بھر کے پارکوں،اہم شاہراہوں کی گرین بیلٹس اور چوک چوراہوں کی تزین و آرائش کا کام سر انجام دے رہا ہے ،اس کے ساتھ ساتھ پی ایچ اے کی مختلف نرسریز میں پودوں اور خوش رنگ پھولوں کی نگہداشت کا کام بھی باقاعدگی سے جاری ہے ۔

 

