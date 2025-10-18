فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں ،500کلو مردہ مرغیوں کا گوشت برآمد
باغ سرداراں ،چوآ سیدان شاہ میں گاڑی ملک کے خلاف مقدمہ ،ایک گرفتار
راولپنڈی(نیوزرپورٹر) پنجاب فوڈ اتھارٹی نے خفیہ اطلاعات ملنے پر باغ سرداراں میں چکن سپلائر گاڑی کو پکڑ لیا جبکہ گاڑی میں 400کلو مردہ مرغیاں موجود تھیں جنھیں تلف کردیا گیا۔ مردہ مرغیوں کا کوئی ریکارڈ موجود نہ تھا جبکہ چوآ سیدان شاہ میں موجود چکن شاپ کیخلاف کاروائی کرتے ہوئے ناقص اور بیمار مرغیوں کے 100کلو گوشت کو تلف کردیا اور 50 ہزار کا جرمانے عائد کیا۔ جرمانہ باسی چکن رکھنے کی بنا پر کیا گیا۔ گاڑی مالک کے خلاف تھانے میں مقدمہ درج کرا دیا گیا جبکہ 1 شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ صوبے بھر میں مردار اور بیمار مرغیوں کیخلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں۔ شہری کسی بھی شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن 1223 پر رابطہ کریں۔