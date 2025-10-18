عوام نے انتشار کی پالیسی مسترد کر دی علما کا کردار قابل ستائش ،ڈپٹی کمشنر مری
مری (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی نے کہا ہے کہ ضلع بھر میں کسی قسم کی ہڑتال نہیں ہوئی۔۔۔
عوام نے انتشار کی پالیسی کو مسترد کر دیا۔ عوام نے انتشار نہیں استحکام کی پالیسی کی حمایت کی۔ انہوں نے عوام الناس کی جانب سے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے امن و امان کے لیے کیے گئے اقدامات پر حمایت پر اظہار تشکر کیا ۔ علمائے کرام نے ہمیشہ کی طرح امن و امان برقرار رکھنے میں ضلعی انتظامیہ کا ساتھ دیا۔ کردار قابل ستائش ہے ۔