ماحولیاتی آلودگی کے خاتمہ کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے ،مصدق ملک

  • اسلام آباد
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)وفاقی وزیر مصدق ملک نے سیمسن گروپ آف کمپنیز کی بین الاقوامی مشاورتی بورڈ سے ملاقات کی۔ وفد کی قیادت لارڈ عامر سرفراز آف کینسنگٹن، رکن ہاؤس آف لارڈز (برطانیہ) اور۔۔۔

جنرل پیٹرک سینڈر، سابق سربراہ برطانوی فوج نے کی۔ پاکستان میں خصوصاً شمالی علاقہ جات میں ماحولیاتی سیاحت (ایکو ٹورزم) کے فروغ کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مصدق ملک نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمہ کیلئے ہرممکن اقدامات کر رہے۔ مصدق ملک نے کہا کہ پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے ایسے اقدامات ضروری ہیں جو قدرتی مناظر، جنگلات اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے مقامی آبادی کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کریں۔  سیمسن گروپ کی جانب سے ملک بھر میں اپنے کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کے تحت 10 کروڑ درخت لگانے کے عزم پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے اس بڑے پیمانے پر شجرکاری مہم کو سراہتے ہوئے کہا کہ نجی شعبے کی شمولیت حکومت کے ماحولیاتی اہداف کے حصول میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے ۔

 

 

